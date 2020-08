Gjethuset genåbner med udstilling, MGP og Tigertræning

Gjethuset har fuldt program i efteråret, og den store genåbning er lige om hjørnet efter fem måneders tvangslukning.

Lørdag den 15. august åbnes med kunstudstilling i sydfløjen, og søndag står den på børneevents med MGP og Tigertræning.

Gjethuset er som mange andre kulturinstitutioner underlagt en stribe restriktioner, og det kommer blandt andet til at betyde at der lukkes langt færre gæster ind ad gangen. Ved en koncert med siddende publikum er der således en limit på 230 personer.





Genåbningen er forberedt de seneste uger: ”Det er en stor udfordring at få det hele til at gå op, men vi har udarbejdet corona guidelines for både personale, frivillige, gæster og optrædende i huset. Det er vigtigt for os, at man trygt kan besøge Gjethuset, så vi har haft fokus på håndsprit-automater, rengøring, indretning og nye rutiner. Vi håber vores publikum har forståelse for situationen, og vil bakke os op i forhold til evt. ændringer og i forhold til adfærd, når man besøger Gjethuset”, udtaler Gjethusets leder, Ulrik Münster-Swendsen.



Gjethuset er lige nu, som resten af branchen, ramt på

økonomien og der ventes spændt på regeringens næste udspil.

"Det er vigtigt for os at holde fokus på hvad der kan lade sig gøre -ikke kun nu men også længere ud i fremtiden. Vi er privilegeret med at have de perfekte og smukkeste rammer for at lave både store og små arrangementer - og de mindre live-oplevelser kan

virkelig også noget unikt. ”, tilføjer Ulrik Münster-Swendsen op til weekendens genåbning.