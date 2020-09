Send til din ven. X Artiklen: Giv lyngen en hjælpende hånd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Giv lyngen en hjælpende hånd

Søndag 6. september kl. 10 er der "Træk et træ" på Melby Overdrev

Halsnæs Avis - 02. september 2020

NATURPLEJE Lyngen står netop nu i fuldt flor, lysende lilla så langt øjet rækker på Melby Overdrev. I horisonten skimtes klitterne mod Kattegats blå hav.

At lyngen trives så godt, skyldes ikke mindst den naturleje, som hundredvis af naturelskere har udført gennem mange år ved at tække selvsåede træer op fra heden.

Men der vokser hele tiden nye grene med lysegrønne blade op over lyngen. Bladene sitrer i vinden - det er bævreasp. Den spreder sig ved rodskud, og den spreder sig voldsomt, hvis ikke bævreaspen holdes nede.

Køer og heste gider ikke spise bævreasp

Naturstyrelsen, som står for plejen på området, har de seneste år udsat køer til at spise de grønne blade og småtræerne. Men køerne har ikke lyst til at spise bævreaspen, der er alt for mange andre godbidder derude.

Så prøvede man at sætte heste ud. Måske de ville spise bævreaspen? Det ser det ikke ud til.

I år er så sat 10 små hvide geder ud på området.

"Så må vi se, om de vil æde de mange små bævreasp træer. Geder plejer at værre altædende," siger Birgitte Benzon Bang, formand for DN Halsnæs.

'Træk et Træ' i 12 år Noget tyder på, at lyngen stadig får brug for en hjælpende menneskehånd til at holde bævreaspen i ave.

I mere end 12 år har Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs sammen med Naturstyrelsen to gange årligt indbudt frivillige til 'Træk et Træ' på Melby Overdrev:

"Vi er meget glade for samarbejdet med Naturstyrelsen om denne begivenhed. Gennem mere end 12 har vi to gange årligt været på Melby Overdrev. Kun i år måtte vi grundet Covid 19 aflyse forårets naturpleje," fortæller Birgitte Benzon Bang og tilføjer:

"Vi er taknemmelige over, at så mange naturglade mennesker kommer og er med til at holde denne skønne, natur ved lige."

Mangfoldigt dyreliv Lyngen på Melby Overdrev giver nektar til mangfoldige insekter. Sommerfugle og bier sværmer over lyngen. Insekterne giver næring til flere sjældne fugle - Vendehals og Natteravn findes her sammen med hede- og sanglærken.

Her er stor biodiversitet. Ved forårets Bio Blitz med kommunens 4. klasser blev der registreret 104 arter på Melby Overdrev.

Melby Overdrev er en naturperle, som fredning og den tilbagevendende naturpleje sørger for at holde ved lige og give mulighed for biologisk udvikling.

"Vi er meget stolte over, at Melby Overdrev sammen med Tisvilde Hegn er udpeget som en af de 15 smukkeste og vigtigste naturområder i Danmark," siger Birgitte Benzon Bang og fortsætter:

"Det er så væsentligt, at fredningen, som blev foretaget allerede i år 1930 bliver respekteret, og at naturen får mulighed for at udvikle sig."

Husk abejdshandsker Årets 'Træk et Træ'-arrangement er søndag 6. september med start kl. 10. Kør ind ved Tangvej og følg flag og skilte til campen.

Borgmester Steffen Jensen byde velkommen på heden, hvorefter skovfogeden fortæller om, hvilke træer, der skal trækkes op.

Der er spader, papegøjenæb og andet grej til rådighed - husk selv arbejdshandsker. Og en ting til i disse tider: Hold afstand!

Efter et par timers arbejde belønnes alle med en frokost i det fri.