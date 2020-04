Genoptræning genoptages

HALSNÆS For ca. en måned siden blev Aktiviteten (tidligere Træning og Aktivitet) i Hundested lukket ned og omdannet til 'nødhospital' med 14 sengepladser for udskrevne patienter smittet med covid-19.

"I forbindelse med åbningen er det blevet tilstræbt, at så mange af de visiterede borgere som muligt får tilbudt, at de kan møde op i Aktiviteten en dag om ugen. Alt lige fra transport af visiterede borgere, den fysiske aktivitet, antal af personer og generel færden samt ophold i Aktiviteten foregår med stort fokus på at overholde myndighedernes retningslinjer. Foruden det ugentlige fremmøde i Aktiviteten, vil borgerne få tilbudt supplerende telefonsamtaler eller et fysisk møde i borgerens eget hjem eller nære omgivelser," står der at læse på kommunens hjemmeside halsnaes.dk, hvor det også understreges at: