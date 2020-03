Se billedserie Private kan igen benytte kommunens genbrugspladser. Der er dog indført diverse forholdsregler for at minimere risikoen for spredning af coronavirus. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Genbrugspladserne har åbent igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genbrugspladserne har åbent igen

Tirsdag genåbnede kommunens genbrugspladser - der lukkes dog kun 10 biler ind ad gangen

Halsnæs Avis - 31. marts 2020 kl. 13:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

GENÅBNING Genbrugspladserne i Hundested og Frederiksværk har siden lørdag 14. marts været lukket for at forhindre smittespredning. Desværre netop som foråret får det til at krible i fingrene på havefolket..

"Halsnæs Forsyning har derfor, sammen med de øvrige affaldsselskaber og kommuner i landet, efterspurgt en tydelig udmelding fra det nationale beredskab om driften af genbrugspladserne, for at kunne imødekomme det store behov som genbrugspladserne opfylder for brugerne, men uden at gå på kompromis med de nationale myndigheders retningslinjer om smittespredning og sundheden for både medarbejdere og brugere," skriver Halsnæs Forsyning på sin hjemmeside og fortsætter:

"Der er nu kommet en udmelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed som vurderer, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladser for private, hvis det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, samt en række andre konkrete forholdsregler.

Hermed er genbrugspladserne klar til genåbning i dag tirsdag 31. marts.

Udvis hensyn og forsigtighed Der tages dog forskellige forholdsregler for at minimere risikoen for smittespredning:

Der lukkes kun 10 biler ind ad gangen.Genbrugsbutikken er lukket, også for indlevering. Gæstetoilet er lukket.Personalet vil holde større afstand.Der vil ikke være skovl i komposten - tag selv skovl med.Kom helst alene og medbring gerne sprit og handsker.

Halsnæs Forsyning anmoder i det hele taget om at udvise hensyn og forsigtighed på genbrugspladserne. Der forventes kø-dannelse og Halsnæs Forsyning opfordrer derfor til at udskyde besøget, såfremt det er muligt.