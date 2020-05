Genåbning med generalsekretær-besøg

Yes, åben igen

Generalsekretær Anders Ladekarl var med til genåbningen og forklarede at den udskudte åbning skyldtes forsigtighed, da mange Røde Kors-frivillige er i risikogruppen for coronasmitte."Men nu slår vi dørene op i flere af de 240 butikker landet rundt, for de er savnet af både kunderne og naturligvis af de mange frivillige, der holder af fællesskabet i butikkerne," lød det fra Ladekarl.

Frederiksværkbutikken ligger i top 20 i landet med hensyn til den indtjening, som sikrer penge til Røde Kors hjælpearbejde, og generalsekretæren kunne tilføje, at de seneste uger har givet milliontab og dermed færre penge til hjælpearbejdet, men som plaster på såret kan man se frem til delvis dækning af husleje via erhvervshjælpepakker.

En af de trofaste kunder, Nicoline fra Frederiksværk, jublede over, at hun igen kunne gå på jagt efter genbrugsguld: "Yes, min Røde Kors-butik er åben, jeg har virkelig savnet den, for det er så afslappende at gå rundt og finde ting. Her er altid noget godt."Her i coronatiden er der plads til 80 kunder ad gangen, håndspritten er stillet frem, og kundeflowet gennem butikken er ændret for at sikre mest mulig afstand mellem kunderne.