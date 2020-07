Eleverne på Magleblik Skole fik to krus og et takkebrev. Fotos fra Halsnæs Kommunes nye Facebookside

Gaver og tak fra Dronningen

Da Dronning Margrethe fyldte 80 år i april gav de to tredjeklasser på Magleblik Skole i Frederiksværk hende et kunstværk, som alle eleverne i de to klasser havde været med til at lave.

Den kreative indsats blev belønnet med takkebrev og gaver fra Dronningen, viderebragt af borgmester Steffen Jensen til eleverne sidste uge.

Han læste brevet op for eleverne, og gav de to fine gaver videre til de to tredjeklasser, inden eleverne senere på dagen gik på sommerferie

I gavepakken gemte der sig to krus med særligt fødselsdagsmonogram, og det blev hurtigt foreslået fra eleverne, at de bliver brugt som fødselsdagskrus i klasserne. Fremover kan fødselarer i de to klasser derfor se frem til at drikke af kruset fra dronningen.

Denne historie er et af flere indslag på Halsnæs Kommunes Facebookside, der nu har mere end 1.100 følgere efter sidens lancering sidste måned.