Gammel Frederiksværkfilm genopdaget

Spøjse filmstumper med f.eks. sæbekasseløb ad Kirkegade, ned ad Skovbakkevej og med afslutning i kanalen. Her er masser levende billeder af bymidten, som den så ud midt i '50erne. En guldgruppe for lokale nostalgikere.

"Mange kender filmen 'Flådens friske fyre' (1965) med scener fra bl.a. Frederiksværk. For en del år siden læste jeg, at filmen "Mod og mandshjerte" skulle have scener fra kanalen i Frederiksværk, men jeg kunne ikke finde filmen nogen steder. For nylig kiggede jeg på danskfilmskat.dk, og her fandt jeg den."