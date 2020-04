Gå på bamsejagt

Trenden går ud på at sætte bamser i vinduet, som børn så kan gå på 'jagt' efter i nabolaget - og på denne måde få både lidt frisk luft og en sjov oplevelse i en tid, hvor coronatruslen ellers har lukket ned for det meste.

Bamser i alle er nu også begyndt at dukke op i vinduerne her i Halsnæs. På Facebooksiden "Halsnæs Hjælp Hinanden" kan få et lille hint om, hvor det er godt at gå på bamsejagt.