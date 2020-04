Fyraftens ping-pong

Der skal tænkes kreativt for at holde formen ved lige i disse tider

Ordsproget 'Nød lærer nøgen kvinde at spinde' har fået en helt ny betydning for områdets idrætshungrende sportsfolk.

"Vi savner det"

"Jeg ryddede simpelthen et areal i min forretning efter fyraften så vi kunne spille", siger Finn Bruun der er indehaver af Frederiksværk Møbler & Tæpper på Vinderød Skov. Han fortæller med et smil:

"Corona-afstand er to meter og et bordtennisbord er på 2.74 meter, så vi holder fin afstand. Nej, det drejer sig jo om, at vi begge savner spillet og det at få rørt os i hverdagen. Vi er jo vant til at mødes et par gange om ugen og træne og spille kampe gennem hele sæsonen, så selvfølgelig savner vi det.

Aftenens match mellem de to duellanter blev i øvrigt vundet af Steen E. Nielsen med 4-1 - og der blev ikke sagt 'tak for kampen'.