Christian Fuhlendorff lover, at han ikke bare vil lire et manus af, når han næste gang gæster Gjethuset.

Fuhlendorff lover et unikt show i Gjethuset

Der er ganske vist længe til, at stand-upperen Christian Fuhlendorff vender tilbage til Gjethuset med showet Det' Sjovt - sådan cirka 11 måneder - men nu er billetsalget netop startet og han lover i god tid et unikt show, hvor der ikke bare lires indøvede standardreplikker af, for som han siger: "Mellem os, det er faktisk meget lettere at finde på en rød tråd og alt det der pjat, end det er at skrive en god joke. Det er derfor så mange af os gør det - og anmelderne lader ikke til at opdage noget. Men ikke denne gang."

Fuhlendorff gider egentlig ikke snakke så meget om sig selv og alt det tv, radio og alle de shows han har optrådt med. Han vil gerne tilbage til udgangspunktet og de verbale improvisationer i samspil med publikum.

"Hver aften skal være unik. Jeg kommer ikke bare til at stå og lire et manus af, for så kan I sgu lige så godt vente til showet kommer på tv. Selvfølgelig er jeg velforberedt, har øvet materialet og har ikke gjort brug af tekstforfattere. Jeg vil bare gerne tilbage til udgangspunktet - én person og én mikrofon - gribe aftenen og bare smadre salen," fortæller Christian Fuhlendorff, som på forhånd lover nul revy-sange, nul udklædning og ingen kæmpe scenografi.

Han prøver på forhånd at nedtone et hvert optræk til optrækkeri og forklarer at han kommer fra Amager, har en lunken 10. klasses eksamen og ser verden én stor joke, som han gerne vil dele med publikum i Gjethuset den 5. februar 2021.