Se billedserie Annelise Heidemann og Lis Jespersen bor begge i Isefjordsparken, På Lyngen. De frygter at beboerne, som alle er folke- eller førtidspensionister, ikke har råd til at blive boende, når huslejen stiger med 25 procent. Fotos: Kim Larsen.

Frygter huslejestigning: "Hvor skal vi pensionister flytte hen?"

Isefjordsparken i Hundested skal renoveres for 14 mio. kroner, og der er varslet huslejestigning på ca. 25 procent

Halsnæs Avis - 02. juni 2020 kl. 12:44 Af Kim Larsen

ÆLDREBOLIGER Der er en smuk udsigt ud over Isefjorden fra Annelise Heidemanns have. Det er to år siden, hun flyttede ind i sin ældrebolig på På Lyngen, hvor hun er rigtig glad for at bo. Hun ønsker sig, at det bliver det sidste sted, hun skal bo.

Men Annelise Heidemann er ikke længere så sikker, for boligselskabet (Hundested Almennyttige Boligselskab) har plan om at renovere 29 boliger i Isefjordsparken, som foruden På Lyngens boliger også omfatter ældreboliger på Skovbakken og Turistvej. En renovering til en forventet pris af 14 mio. kroner, som vil medføre huslejestigninger på ca. 25 procent.

Annelise Heidemann er så fortørnet, at hun har ringet til Halsnæs Avis og inviteret journalisten ud til en snak, hvor også en anden beboer, Lis Jespersen, deltager.

"Jeg er oprevet, det skal ud i en større offentlighed," indleder Annelise og fortsætter:

"Det første chok får vi på et afdelingsmøde 4. februar i år, hvor vi får at vide, at der skal renoveres for ca. 10 mio. kroner. En måned senere, 3. marts, er der ekstraordinært afdelingsmøde, hvor udgifterne pludselig er steget med 4 mio. til 13,9 mio. kroner."

"Vi beder om at se det nye overslag, men det fik vi afslag på," supplerer Lis Jespersen.

"I det første overslag kan vi se, at der er et rådgiverbidrag på ca. 1 mio. kroner til et rådgivende ingeniørfirma, som DAB siger, de har gode erfaringer med. 1 mio. kroner? Hvorfor bruger man ikke en lokal byggesagkyndig, der sikkert kunne have lavet det til en brøkdel af beløbet?" lyder det fra Annelise Heidemann.

"Vi undrer os også over, hvor alle pengene til vedligehold, som er blevet betalt gennem årene, er blevet af? Jeg har talt med en, som har boet her i 13 år, og han siger der ikke er lavet noget udvendig vedligehold i de år."

"Da jeg flyttede ind for to år siden, var der en stor afskalning ved det ene vindue. Men det var der ikke penge til at lave, fik jeg at vide."

"Noget af det, som nu skal renoveres, er råd i vinduer og udvendig træbeklædning. Det er jo ikke noget, som kommer fra den ene dag til den anden, det skyldes manglende vedligeholdelse," mener Annelise Heidemann.

"En del af problemet er, at der ikke er blevet hensat nok til vedligehold," supplerer Lis Jespersen, som har boet ca. fire år På Lyngen.

"Vi undrer os også over, at man ikke har søgt Landsbyggefonden om midler. Der er lige bevilget milliarder af kroner til renovering af almene boliger, hvorfor er vi ikke med her?" spørger Annelise Heidemann.

Følte sig trynet "I artiklen i avisen om renoveringen af Isefjordsparken siger formanden for HAB, Alice Jarndorf, at beboerne stemte JA! - med store bogstaver og udråbstegn. Men det var ikke noget stort ja. Der deltog kun 9 ud af 29 beboere i det ekstraordinære møde. 6 stemte for og 3 imod," fortæller Annelise Heidemann.

"Jeg stemte ja. Jeg følte mig trynet til at gøre det," fortæller Lis Jespersen som sammenfatter forløbet i fire ord: "Det er dybt godnat!"

Hvor skal vi flytte hen? Hvad kommer huslejestigningen til at betyde for beboerne?

Annelise Heidemann fortæller:

"Jeg har 69 kvm, som jeg i dag betaler 7.125 kroner for i ren husleje - lys, vand og varme samt tv-pakke kommer oveni. Min husleje vil stige til 8.905 kroner, det er næsten det jeg får udbetalt i folkepension. Jeg får allerede max. i boligstøtte, så stigningen på næsten 1.800 kroner om måneden bliver op af egen lomme."

"Vi er alle pensionister eller førtidspensionister, vi har ikke råd til at betale mere i leje. Hvor skal vi pensionister flytte hen?"

"Men hvem hører på 29 gamle folkepensionister?" lyder det lettere opgivende.

