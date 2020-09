Frivilligprisen: Lions fordobler puljen

Frivilligprisen i Halsnæs Kommune uddeles på fredag den 25. september i Skjoldborgparken, og denne gang er der ikke blot 5.000 kroner som hovedpræmie, men tilmed er puljen i år fordoblet med to andenpræmier på hver 2.500 kroner doneret af Lions Frederiksværk.

"Den lå lige til højrebenet, da vi blev spurgt om denne ekstra donation til foreninger og initiativer, der gør en kæmpe forskel for andre her i Halsnæs, for det er lige netop aktiviteter med socialt og humanitært sigte, som vi i forvejen uddeler priser til," fortæller Henrik Olsen, Lions.

Frivilligprisens dommerpanel har valgt de nominerede ud fra en lang række anbefalinger, og på fredag vil blandt andre borgmester Steffen Jensen stå for overrækkelsen i Skjoldborgparken ved 15-tiden.