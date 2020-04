Frisør: Endelig åben igen

"Det har været nogle ualmindelig hårde uger, med en masse uvished og frygt for, hvordan det ville se ud på den anden side, så jo, selvfølgelig er jeg superglad for at kunne åbne op igen og byde kunder indenfor i salonen".

Mandag morgen åbnede Britt Nielsen, ejer af Salon Pigalle i Nørregade i Frederiksværk, op igen efter nedlukningen den 11. marts. Og det var en spændt Britt Nielsen der gjorde klar til sine to kollegaer samt dagens kunder: