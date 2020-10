Jens Jepsen spillede guitar og sang for - og med - beboerne på Plejecenter Arresøparken. Privat foto.

Frisk luft, musik og Guds ord

PLEJECENTER I disse coronatider er det ikke muligt at lave arrangementer inden døre på plejecentrene. Derfor blev årets høstgudstjeneste på Arresøparken onsdag afviklet under åben himmel med pastor emeritus Ivan Jakobsen, som iførte sig visir og handsker forud for altergangen.