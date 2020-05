Fremtidens Halsnæs: Flere ældre - færre erhvervsaktive

PROGNOSE 1. januar i år udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune 31.401 indbyggere, hvilket er en stigning på 130 indbyggere i løbet af et år. En prognose viser, at befolkningstallet vil vokse en anelse til 31.556 i 2031, og den forventede stigning dækker over fald indenfor nogle aldersgrupper og samtidig en stigning for den ældste aldersgruppe.

Børn i daginstitutionsalderen 1-5 årige stiger med 130 (+9,8%), børn i den skolepligtige alder 6-16 årige falder med 344 (-9,3%), mens gruppen af unge i alderen 17-25 år falder med 392 (-14,7%).

Ifølge prognosen bliver der også færre borgere i den erhvervsaktive alder med et fald på 1.032 i aldersgruppen 26-64 (-6,8%), mens der om 10 år vil være langt flere 65+ årige: 1.782, hvilket er en stigning på hele 21,6%.

Tallene for befolkningsudviklingen indgår i kommunens budgetlægning og har for nyligt været fremlagt på møder i politiske udvalg og byråd.