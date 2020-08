Frederiksværks historie bliver en leg

Ny legeplads midt i byen opgraderes med lys og lyd - her vil børn kunne lege sig til viden om Frederiksværks historie

Det vil blive en unik legeplads, der tager udgangspunkt i byens historie. Legepladsen er en del af Stålsat By, som har til formål at binde byen bedre sammen og fremhæve den lokale historie.

Det er Elverdal, der blandt tre firmaer er valgt til at stå for projektet. Legepladsen blev udbudt med en økonomi på 1,8 mio. kroner. Derudover kunne firmaerne byde ind med optioner for op til 0,8 mio. kr. som kunne gøre legepladsen til en endnu stærkere attraktion.