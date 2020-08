Frank missede historisk chance

Fodboldtræneren Thomas Frank fra Frederiksværk missede tirsdag aften en historisk chance for at sikre sin klub Brentford FC en plads i Premier League.

Men det var modstanderne fra Fulham, der med en sejr rykkede op i den engelske topliga. Det var på forhånd udråbt som en sensation og historisk, hvis Franks tropper sikrede oprykningen, da Londonklubben Brentford har været langt nede i tabellen, men efterhånden fik klubben fremgang under den danske cheftræners ledelse siden 2018.

Thomas Frank ærgrede sig efter tirsdagens nederlag, men gav alligevel udtryk for stolthed: "Det er selvfølgelig hårdt at tabe en finale som denne efter en tæt kamp, men jeg er ekstremt stolt af spillerne. Vi er gået fra at være et midterhold til et hold, der i tabellen var det tredjebedste hold. Vi er små marginaler fra Premier League, hvilket er en fantastisk præstation af os," udtalte han til BBC Sport efter kampen om oprykning.

46-årige Thomas Frank har gennem tre årtier taget et stort step op fra seriefodbold til den internationale scene: Oprindeligt spillede han i Frederiksværk Fodboldklub, hvor han midt i 90erne startede sin trænerkarriere med ungdomshold, senere kom han til bl.a. Hvidovre IF, Lyngby BK og var træner for ungdomslandshold før skiftet til Superligaklubben Brøndby IF i 2013. Tre år efter kom han til Brentford, først som assistent og de seneste to år som cheftræner.