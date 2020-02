Frank Aaen gæster Ældrestyrken

Det var meningen at tidligere formand for LO i Hovedstaden, Peter Kay Mortensen, skulle have besøgt Ældrestyrken i Frederiksværk på tirsdag, men han har meldt afbud, og i stedet bliver det statsrevisor og folketingsmedlem Frank Aaen (Ø), der møder op.

Frank Aaen har tidligere været formand for Folketingets politisk-økonomiske udvalg og stiftede i 1998 foreningen Kritiske Aktionærer.Mon ikke det er for sin stærke, kritiske sans og energiske vedholdenhed i forskellige sager.

Tirsdag den 25. februar kl.11.00 i Skjoldborg vil Frank Aaen delagtiggøre de interesserede i statsrevisorernes funktion i samfundet, uden tvivl krydret med mange personlige oplevelser og visioner. Der bliver sikkert også mulighed for en vanlig livlig debat hos Ældrestyrken, der står bag det gratis arrangement.