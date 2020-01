Fra socialt arbejde til campingliv

"Vi har i længere tid snakket om, at vi godt ville have noget, vi kunne arbejde sammen om. Men vi havde lagt os fast på, hvad det skulle være. Måske en café, et kultursted eller et herberg for socialt udsatte, som vi begge har arbejdet med," fortæller Signe.

Kenneth kommer oprindelig fra Vestjylland og Signe fra Næstved, men begge har boet i København de seneste ca. 20 år. De mødte hinanden for 10 år siden, og de seneste seks år har har de boet sammen i et hus i Nordvest. Og i den tid er familien blevet forøget med Eigil (5) og Sonja (2).

Faldt for både campingplads og lokalområde

"For nogle år siden blev campingpladsen i min barndomsby i Vestjylland sat til salg. Vi var ude at kigge på den, men det var ikke lige sagen. Men ideen om, at det kunne være en campingplads har ligget og ulmet," fortæller Kenneth.

"Vi var enige om, at hvis vi skulle flytte, så skulle det være inden Eigil var startet i skole. Vi begyndte så aktivt at søge efter campingpladser med mulighed for at bo på stedet, så vi kunne slå os ned og blive en del af lokalsamfundet."

"Da vi var oppe at se på Byaasgaard faldt vi med det samme for både området og for campingpladsen, som ligger fantastisk helt ned til vandet."

"Vi har været oppe og se på området flere gange, og vores indtryk er, at her sker rigtig meget - her er mange driftige mennesker. Og en stor mangfoldighed. Vi har blandt andet været i årets landsby Torup og besøge markedet, hvor der var en masse producenter af diverse lækkerier. Der er muligheder for et rigtigt godt udvalg af lokale varer i kiosken."

"Det er noget vi lægger stor vægt på, for vi vil gerne åbne stedet op for lokalområdet. F.eks. lave nogle fællesspisninger i løbet af året for både campinggæster og lokale borgere - måske også nogle små udendørs koncerter."

"Vi har en bådebro, som hidtil har været forbeholdt fastliggerne på pladsen. Nu får alle mulighed for at leje en bådplads. Og har man lyst til at bade fra den lille strand, er man også velkommen. Så kan det jo være nogen får lyst til at købe en is i kiosken."