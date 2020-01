Fra TOCS til Top-Noch

Efter et par år med cafeen The Old Coffee & Bagel Shop (tidl. TOCS) på Gubbentorvet åbner Stine og Christoffer Baumgarten nyt spisested på Hundested Havn 1. april: Top-Noch er navnet på den nye diner delvist efter amerikansk forbillede.

"Vi har overtaget Den Blå Ansjos og omdanner den til diner, hvor der kommer otte retter på menuen, for eksemple fish'n'chips, milkshakes og naturligvis bagels, som vi har haft succes med i cafeen," fortæller de to om de kommende måneders projekt i 'Ansjosen', der i flere år har været drevet af kokken Jesper Hedman.

Cafeen på torvet er netop sat til salg, og de to nybagte diner-ejere erkender, at de har en ret stram tidsplan med afhændelse af cafeen og indretning af den nye Top-Noch.

"Ja, vi får travlt, men vi glæder os til at åbne noget helt nyt. Der trænger til noget fornyelse, og diner-konceptet kan noget med både mad og underholdning - et sted at hænge ud. Vi vil både have en jukebox og live-musik. Det bliver også fedt for os at få udsigt over havnen hver dag," siger Stine og Christoffer, der i stort omfang vil bruge lokale råvarer: Fisk fra den kommende nabo Jensen Fisk og grønt fra Sølagers gartneri.

[size=5" style="background-color: rgb(224, 235, 246);][/size]