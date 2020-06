Selvom de restriktive regler for besøg på plejecentre i Halsnæs er blevet lempet en del, så mener Venstre fortsat er reglerne er for stramme. Arkivfoto.

Fortsat strid om besøgsregler

De stærkt kritiserede regler for besøg på kommunens plejecentre blev lempet 8. juni - men ikke nok, mener Venstre. Nu er der imidlertid helt nye besøgsregler på vej fra Sundhedsministeriet

Halsnæs Avis - 10. juni 2020 kl. 12:06 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

CORONAREGLER Der har været meget stærk kritik af de besøgsregler, som Halsnæs Kommune indførte for at forebygge covid19-smittespredning på kommunens plejecentre. Halsnæs Ældreråd mener således, at kommunen "fuldstændig ar tilsidesat myndighedernes anbefalinger med hensyn til at skabe så hensigtsmæssige rammer for udebesøg som muligt."

Kritikken er bl.a. gået på, at det kun har været muligt med en halv times udebesøg om ugen - uden mulighed for erstatningsbesøg, hvis vejret f.eks. har ført til aflysning.

Og ikke mindst, at alle besøg har krævet tilstedeværelse af personale, hvilket har fået Ældrerådet til at tale om "fængselslignende forhold".

Også Venstre har været stærkt kritisk overfor besøgsreglerne og stillede til mødet i Udvalget for Ældre og Handicappede 9. juni forslag om to ændringer:

1. Udebesøg kan ske, uden at en medarbejder er til stede - med mindre der er plejefagligt grundlag eller eget ønske om det modsatte.

2. Udebesøg kan ske frem til kl. 19 på to af ugens hverdage samt en dag i weekenden.

Lempelser Men inden det blev tid for mødet i Udvalget for Ældre og Handicappede, valgte kriseberedskabet i Halsnæs Kommune at lempe på besøgsreglerne fra mandag 8. juni:

- Muligheden for en halv times udebesøg blev øget til en times samvær 1 til 2 gange om ugen. Besøg kan fortsat kun ske hverdage og skal være afsluttes senest kl. 15.

- Besøg hos beboere, der løbende har brug for assistance, skal foregå med ledsagelse af personale. I disse tilfælde er besøg fortsat begrænset til en halv time om ugen.

Et flertal i udvalget kunne tilslutte sig disse nye besøgsregler, dog med den anbefaling til kriseberedskabet, at besøgsmulighederne snarest muligt udvides til senere end kl. 15.

Disse lempelser mente Venstres to medlemmer af udvalget, Susan Eirfeldt og Sune Raunkjær, dog ikke var tilstrækkelige, og de har derfor bedt om at få sagen rejst i byrådet.

Nyt fra Sundhedsministeriet Tingene kan udvikle sig hurtigt i denne tid. Samtidig med at de lokale politikere sad og debatterede de lokale besøgsregler, udsendte Sundhedsministeriet en pressemeddelelse om, at der er nye retningslinjer på vej for besøg på plejehjem:

Besøg på plejehjem skal som udgangspunkt gennemføres udendørs, og det vil ikke længere være muligt at forbyde et udendørsbesøg.

Som noget nyt, bliver der også mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, hvis beboerens helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.

Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer offentliggøres torsdag 11. juni, hvorefter Halsnæs Kommune vil tilrette sine besøgsregler, så de kan træde i kraft fra formentlig mandag 15. juni.