Forslag om ladcykel-træf

"Kær cykel har mange navne: budcykel, short john, truckcykel. Jeg kalder min ladcykel en Fiskercykel fordi de lokale Hundested- og Lynæsfiskere benytter den flittigt til at transportere grej og fisk til og fra havnen," skriver den erfarne motor- og båd-træfarrangør Per Makwarth, som nu er på banen med et forslag om et træf for de specielle cykler med lad og reklameskilte.

På sin hjemmeside dovnekunst.dk præsenterer han mange af de lokale tohjulere og mener at der nok kører et et halvt hundrede rundt i lokalområdet.

"Kunne du tænke dig at deltage i et træf, hvor vi mødes på Hundested Havn - cykler en lille tur sammen gennem Nørregade og på havnen, for at afslutte med en samlet opstilling og udstilling på havnen til glæde for Hundesteds borgere og turister, mens vi selv nyder en

'kop' et-eller-andet....?," lyder hans forslag, og der er allerede mulighed for at vise sin interesse via mailadressen per@dovnekunst.dk

På hjemmesiden præsenteres et stykke lokalhistorie med billeder af ladcykler tilhørende værfter, kuttere, diverse firmaer og borgere.