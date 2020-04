Forslag om 70 nye boliger

Der er flere sager om byggeri på miljø- og planudvalgets møde i dag, og et af dem omhandler forslag om 70 boliger i rækkehusbebyggelse ved Hanehovedvej, Frederiksværk, med kig til fjorden.

Planområdet omfatter et areal på ca. 20.000 kvm., der er omkranset af et bebygget kvarter, og de forventede størrelser på de nye boliger er ca. 65 og 95 m2, målrettet de 50-60+ årige.

Projektet skal indeholde et fælleshus med overnatningsfaciliteter for gæster og mulighed for carport ved hver bolig.