Således er byggeplanen for de ca. 70 nye boliger ved Mariagårdsvej skitseret i lokalplanforslaget.

Forslag om 70 boliger

Bygherre ønsker at opføre rækkehuse ved Mariagårdsvej, Hanehoved

LOKALPLAN Midt i parcelhuskvarteret syd for Hanehovedvej ligger en ubebygget grund, som en bygherre har kig på.

Der er lavet et projekt for opførelse af ca. 70 nye boliger. I den forbindelse vil et lokalplanforslag snart komme i høring.