Forslag om 288 boliger på gasbetongrunden

Der er tidligere kørt store mængder jord til terrænregulering på den tidligere gasbetonfabriks grund i Ølsted, og nu har ejeren udformet helhdsplan for et større antal boliger på grunden.

Onsdag skal kommunens miljø- og planudvalg kigge nærmere på en helhedsplan med i alt 288 boliger, som vil være den største boligudbygning i Ølsted i nyere tid. Senest var opførelse af 140 boliger i årene 2005-08, og nu bliver et langt større antal foreslået opført på H.J. Henriksensvej tæt på by og jernbane.

Helhedsplanen arbejder med boliger i to etager med 63 eller 83 kvm. uden udnyttet tagetage, og i sin nuværende form lægger skitseforslaget op til et byggeri, der i form og volumen ligner en høj rækkehusbebyggelse.

Der arbejdes desuden med to etager i den igangværende lokalplan for den vestlige del af projektområdet, fremgår det af dagsordenen til udvalgsmødet, hvor der forinden er lagt op byggeri af flere boligstørrelser samt en beslutning om udarbejdelse af lokalplan for den tidligere fabriksgrund