Forslag: Luk gågaden af for gennemkørende biltrafik

Et nyt trafikforslag er poppet op på byrådets dagsorden tordsag aften efter anmodning fra partierne Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet. Forslaget handler om at spærre gågaden i Frederiksværk for gennemkørende trafik, med denne begrundelse:

"Der har over en lang årrække været udfordringer med gennemkørende trafik i Frederiksværk gågade. Samtidig med vil det store by projekt ”Stålsat By” i en længere periode lukke vejadgangen til Peder Falsters Vej, som kan få en kraftig negativ effekt for gennemkørsel og fart i gågaden.

Derfor ønsker partierne at bevilge 200.000 kr. til at udføre et anlæg med en automatisk stele for enden af gågaden. Så at kun erhvervsdrivende, beboer, ambulancer og brandbiler har mulighed for gennemkørende trafik," hedder det i forslaget som pointerer, at det kan haste med at finde på en løsning.

"Sagen tages på nu, da projektet gerne skulle stå klar, når vejadgangen ved Peder Falsters Vej lukkes. Det sker efter planen fra medio august.

Et af delmålene for by projekt ”Stålsatte Byrum” er, at flere borgere skal benytte vores bymidte. Derfor vurderer vi, at en bedre lukning for biler i gågaden vil få en positiv effekt, også efter Peder Falsters vej er åbent for trafik igen."

Borgmesteren indstiller, at forslaget vedtages, og at de 200.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, lyder det op til byrådsmødet, som af hensyn til bl.a. afstandskrav foregår i Gjethuset.