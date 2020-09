Forslag: 47 nye boliger i Torvegade

Kommunens miljø- og planudvalg skal næste uge behandle lokalplanforslag om nyt byggeri i Torvegade på arealet, hvor Villa Alp tidligere lå og en tilstødende grund har ligget ubenyttet i årevis midt i Frederiksværk by.

Byggefirmaet Kim Johansen A/S har udformet et projekt, der stilmæssigt ligner Æblehaven ved Peder Falstersvej, og forslaget vedrørende Torvegade omfatter 47 lejligheder i en etagebebyggelse på 2 ½ etage og med et fælleslokale.

Rammerne for området bestemmer, at en bebyggelse skal etableres, så den skaber afslutning af Torvet.

"Det planlagte byggeri skaber en sådan afslutning ved at have en facade med indgangsparti mod Torvet. De bygninger, som har facade mod Torvegade, skal have indgang herfra. Dette sikrer, at byggeriet er med til at understøtte et gadeforløb, og på den måde visuelt knytter byggeriet til byen," hedder det i dagsordenteksten om forslaget.

Nybyggeri skal desuden passe arkitektonisk ind i miljøet med bygninger som Hotel Frederiksværk og det tidligere sygehus.

Forslaget får flere positive ord med påByggeriet sikrer, at Torvet får en afslutning og derefter vil fremstå tydeligere som et samlet torv.Byggeriets arkitektur og skala er tilpasset området. Sol/skygge analyse viser, at alle lejligheder vil få naturligt dagslys ind i løbet af dagen.Byggeriets placering gør, at det vurderes, at der er begrænsede indbliksgener til naboer. Nærmeste nabo har bagside med parkering mod byggeriet.

Da grunden er kortlagt som V2 forurening, skal overfladevand ledes direkte i kloak. Byggeri vil kræve en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 8.