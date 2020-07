Forskud på fodboldpremieren

Normalt er træningskampe midt i juli måned nærmest som 'at kysse sin søster' - udefra set ganske uinteressante, afbudsramte mandskaber, spillere ude af form og mest af alt lignende en gang sommerbold.

Men når Frederiksværk og Ølsted aftaler en træningskamp en torsdag aften, så prikker det alligevel til nysgerrigheden.

Ikke fordi det er naboklubber og spillerne, der for de flestes vedkommende, kender hinanden personligt, men derimod fordi, at om en måneds tid tages der hul på en ny turnering, og i Serie 3 indledes der med et lokalderby mellem - ja selvfølgelig - Frederiksværk og Ølsted.