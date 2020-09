Forrygende weekend for Asserbo-golferne

Et dansk holdmesterskab for ungdom, oprykning til landets bedste række for kvinderne og ikke nok med det, så modtog Karen Fredgaard Santanders Talentudviklingspris på 25.000 kroner ved Dansk Golf Unions Repræsentantskabsmøde.

Lørdag havde holdet vundet over Koldings drenge, der endda valgte at stille op med to spillere, der i løbet af sæsonen havde spillet på deres herre-divisionshold i Santander Elitedivisionen. Søndag morgen var det finaletid mod ”rivalerne” fra Furesø, som drengene kender supergodt fra elite-ranglisteturneringerne.

Banerekord

Lørdag var der oprykningsspil til Santander Elitedivisionen for kvinder i Kalundborg Golfklub på stormomsuste Røsnæs.

Formatet var i år slagspil, idet der var tre klubber, Hjortespring, Køge og Asserbo, der havde kvalificeret sig til oprykningsspillet, og hulspil derfor ikke var muligt.

Der skulle dog stadig spilles 36 huller: to foursomes om formiddagen og 4 singler om eftermiddagen, hvoraf de bedste tre talte i det samlede regnskab. Asserbo stillede med Julie Tvede og Louise Tvede Anderson i den første foursome og Carina Vagner og Daniella Rønn Gyoni i den anden foursome. Efter foursomes stod det helt lige i antal slag mellem Hjortespring og Asserbo. Eftermiddagens singler var derfor afgørende.

Heidi Sylvest Nielsen blev skiftet ind i stedet for Louise. Bedst som singlerne var i gang blev vindstød på 17m/sek krydret med skybrud, så det var hårde betingelser for pigerne.

Det lykkedes dog de seje og rutinerede Asserbo-piger at holde sammen på fokus, og især Carina Vagner viste storspil ved at gå en 68’er, der rakte til ny banerekord for kvinder i Kalundborg Golfklub.

Pigerne vandt i en samlet score på 23 over par for 5 matcher, og det må man sige er godkendt under super svære forhold. Det bliver spændende at følge holdet næste år i Elitedivisionen.