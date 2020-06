Forladte steder trækker: Mange indbrud i Auderødlejren

Den seneste måned har der været en stribe indbrud i Auderødlejren, der snart åbner som Naturlejren med både miljøfokus og militærhistoriske oplevelser i den tidligere søværnskaserne.

Op mod et halvt hundrede gange er indtrængende personer observeret på videoovervågningen - forladte steder har åbenbart en attraktionsværdi, konstaterer lejrens medejer Michael Vesthardt, efter at der den seneste måned har været en del ubudne gæster på området.

"Folk er på forskellige måder kommet på den forkerte side af hegnet. Grupper af personer her i landet og internationalt går højt op i at besøge forladte steder, og Auderødlejren har åbenbart været vældig populær, efter den gamle svømmehal er blevet brugt som kulisse i den dansk-amerikanske Netflix-serie The Rain, der inden længe har ny sæsonpremiere. Nu kan man snart betale entré til denne specielle verden og gå på opdagelse i atomsikre kældre og mandskabsbarakker i den gamle base, hvor vi har bibeholdt svømmehallen med alle de planter, som indgår i filmkulissen," siger Michael Vesthardt, som mener at politiet skred til anholdelse i en håndfuld tilfælde, efter at personer var trængt ind på det lukkede område.