Foreninger hurtigt på banen igen

Timingen var på ingen måde den bedste for brugerne da Hundestedhallen for to ugers tid siden blev lukket ned.

Det var i forbindelse med en gennemgang af hallens tag, foretaget af Halsnæs Kommunes eksterne rådgivere, MOE Ingeniører, at det blev vurderet, at der var risiko for sammenstyrtning, og derfor blev der lukket ned for alle aktiviteter på ubestemt tid.

En streg i regningen for bl.a. Hundested Gymnastik & Fitness og Hundested Håndbold Klub der netop havde startet sæsonen 20/21 op.

Heldigvis lader det til, at de berørte foreninger hurtigt er på banen igen.