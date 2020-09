Fond støtter nyt projekt i Årets Landsby

Der er igen projektkroner på vej til landsbyen Torup, og denne gang handler det om handler om en grejbank samt nogle landsbypedeller, som kan ordne små hverdagsproblemer med tætningslister, radiatorventiler og forlængerledninger for landsbyen Torups 356 beboere.

Nordea Fonden støtter projektet med 100.000 kroner fra den særlige Her Bor Vi-pulje, der netop har fordelt et millionbeløb til projekter i en stribe mindre byer.

Formanden for Torup Ting, Peter Plant, fortæller om pedelordningen i Årets Landsby 2019: "Tanken er landsbypedellerne skal hjælpe med nogle af alle de banale småting, som ellers tit får lov at ligge hen, men som kan være til irritation i dagligdagen," siger han og peger på, at en sådan indsats måske kan hjælpe nogle ældre med lidt længere at overskue at bo eget hjem samtidig med, at der også kan være en social dimension.

Støtten omfatter også midler til en grejbank, så byens beboere kan trække på fælles redskaber og værktøjer. Nordea-fonden vil med puljen at inspirere de mindre lokalsamfunds drivkræfter og at give plads til de ofte oversete potentialer, som kan samle byen og dens beboere.

"Det syder og bobler ude i de små bysamfund, og med dette økonomiske rygstød får de mange lokale ildsjæle ekstra mulighed for at sætte deres virketrang i spil til gavn for fællesskabet," siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden i en pressemeddelelse om projektstøtten.

Torup blev kåret som Årets Landsby 2019 for godt et år siden, da der fulgte en pengepræmie med, og tidligere er der modtaget fondsstøtte til bl.a. Dyssekilde Stations renovering og landsbytorv.