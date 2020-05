Folkeaktiesalget fortsætter

Salget af Hundested Folkeaktier fortsætter, og Hundested Erhverv kan nu notere et salg på godt 450.000 kroner, der uddeles i klumper á 20.000 kroner til trængte virksomheder.

En stribe af bl.a. butikker og spisesteder har allerede fået et beløb hver efter ansøgning og vurderng af revisorer, og på et tidspunkt vil aktiekøberne modtage gavekort svarende til deres køb.

Erhvervsformand Christian Warrer har tidligere oplyst, at aktiesalget fortsætter så længe, der er behov for det, og i øvrigt opfordres flere medlemsvirksomheder til at søge om støttekroner.