Folkeaktier skal hjælpe corona-ramte virksomheder

Hundested Erhverv er netop gået i luften med et tiltag, som skal afbøde effekterne af mistet indtjening i kølvandet på coronakrisen: Hundested Folkeaktier.

"Byens erhvervsliv er allerede hårdt ramt af konsekvenserne af coronavirus/covid-19. Regeringen kommer med økonomiske hjælpepakker, men det lokale erhvervsliv vil fortsat lide store tab. Hundested Erhverv bakker fuldt op om myndighedernes anbefalinger, men vi kan ikke bare se til og afvente situationen," fortæller formand Christian Warrer, Hundested Erhverv, der som foreningn har valgt at handle proaktivt i en tid, hvor kunderne bliver væk og der mangler omsætning i butikker og andre virksomheder.

"Vi håber at rigtig mange vil støtte op om deres by, så vi også har et intakt erhvervsliv, når coronaen engang er drevet over. Vi gør dette for at hjælpe de virksomheder, der indenfor kort tid vil mangle penge til at betale deres medarbejderes lønninger og øvrige omkostninger," fortæller Christian Warrer og opfordrer til at købe folkeaktier, som Hundested Erhverv administrerer og samtidig sikrer, at pengene fordeles ubeskåret til de hårdest ramte virksomheder i byen.

Derefter får folkeaktiekøberne hver især et antal gavekort til medlemsvirksomhederne.