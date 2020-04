Kirsten og Jytte i Galleri Nord udsteder for 20.000 kroner gavekort, efter at have fået støtte fra Hundested Folkeaktier.

Folkeaktier: Tæt på de 400.000 kroner

Salget af Hundested Folkeaktier nærmer sig de 400.000 kroner, og uddelingen af støttekroner til trængte virksomheder er startet.

Café Proviant, AJ Stof og Galleri Nord på Hundested Havn var de første til at modtage støttebeløb á 20.000 kroner, som bruges til for eksempel dækning af lønefterslæb og husleje.

"Beløbet gør, at vi nu kan sove mere roligt om natten, for nu har vi til de næste måneders husleje efter en periode med lavere indtjening," fortæller Kirsten Herse i Galleri Nord, der blandt andet sælger unika smykker, brugskunst og vævede tekstiler af egen produktion.

Hendes kompagnon Jytte Bonde synes, at det ind i mellem har været nogle lange dage med få eller ingen kunder.

"Det er lidt af en gyser, hvor længe det skal fortsætte, men vi håber da, at der snart kommer flere kunder. Med støttebeløbet fra folkeaktierne kan vi holde skindet på næsen og må håbe på, at turisterne også begynder at vende tilbage her til havnen," siger hun.

Galleri Nord har udstedt gavekort for i alt 20.000 kroner - altså en samlet værdi svarende til støttebeløbet - og det er netop et af principperne i Hundested Folkeaktier, at der kommer gavekort retur til de borgere og virksomheder, som har købt folkeaktier. Købene varierer fra nogle få hundrede kroner og helt op til ca. 50.000 kroner.