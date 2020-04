Folkeaktier: Støttebeløb deles ud

Hundested Folkeaktier har i weekenden rundet et salg på 350.000 kroner, og der er nu penge på vej til trængte virksomheder, som har søgt om støtte fra puljen.

DR TV var med, da Café Proviant var den første til at modtage 20.000 kroner fra puljen, og indehaver Karin Stage foran kameraet kunne fortælle, at pengene falder på et meget tørt sted, efter at der er brugt penge på sæsonopstart - hvorefter cafeen blev ramt af coronanedlukning.

Pengene går til løn til faste medarbejdere, lød det fra cafeejeren.

Lokale revisorer indgår i arbejdet med fordeling af tilskud, som kan være et plaster på såret i en tid med færre kunder og midlertidige lukninger, for selv om der er vedtaget statslige hjælpepakker, kan der gå tid, før pengene lander hos virksomhederne.

Hundested Erhverv startede salget af folkeaktierne for godt fire uger siden.