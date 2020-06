Folkeaktier: Salget stopper efter den halve million

Hundested Erhverv har siden marts solgt folkeaktier for mere end en halv million kroner, og samtidig med coronaens tilbagetog er der nu sat prop i salget, der går ud på at støtte trængte virksomheder.

"De sidste ansøgninger fra virksomheder er ved at blive behandlet i samarbejde med revisorerne, og så regner vi at kunne udbetale de sidste støttebeløb inden så længe," fortæller Mark Rydahl, der sammen med sin makker i tøjbutikken Knokleriet, Kenneth Weesgaard, er ved at udvikle en event med uddeling af alle de gavekort, som virksomhederne har udstedt som tak for opbakningen.

"Der skal uddeles rigtig mange gavekort, og vi skylder en stor tak og hyldest til alle dem, der på denne måde har bakket op om det lokale erhvervsliv," fortsætter Mark Rydahl, som øjner lys for enden af coronatunnellen: "Sommeren er over os, kunderne er vendt tilbage, og for få uger siden i pinsen så vi, at turisterne også er på vej tilbage - det væltede nærmest ind - nu kan vi se frem til en god turistsæson efter et hårdt forår. Derfor giver det god mening at lukke for salget af folkeaktier nu og sige en halv million gange tak for støtten."