Folkeaktier: "Milepæl er nået"

Hundested Folkeaktier sælges fortsat, og en milepæl er nået, melder Hundested Erhverv. Lørdag var støttebeløbet opgjort til 25.000 kroner, mandag var det 65.000, og tirsdag formiddag rundede salget af folkeaktier 100.000 kroner.

"Det er flot med den opbakning. Der er sikkert brug for, at der kommer et nul mere på beløbet," siger Mark Rydahl, medlem af erhvervsforeningens bestyrelse og medejer af tøjbutikken Knokleriet.

"Mange butikker og andre typer virksomheder mærker virkelig markant nedgang lige nu, og selv om der er statslige hjælpepakker og kompensationer på vej, så rammes vi af manglende indtægter. En virksomhed jeg lige har talt med plejer at omsætte for 60.000 kroner denne måned, men lige nu er det dykket til 500 kroner," fortæller Mark Rydahl, der var blandt de første til at lukke butiksdøren og i stedet satse på netbutik: "Det holder da lidt gang i indtjeningen, men det er langt fra som normalt."

Hundested Erhverv er i disse dage ved at danne sig et overblik over tab i de enkelte medlemsvirksomheder for at kunne sætte ind med økonomisk støtte.