Radio Voice-værten Ida-Sophia er et af de kendte ansigter i den aktuelle Facebookkampagne for Hundested Folkeaktier. Videograb

Folkeaktie-salg nærmer sig den kvarte million

Salget af Hundested Folkeaktier har netop rundet 200.000 kroner, og henover weekenden håber Hundested Erhverv at komme over en kvart million kroner til støtte for det trængte lokale erhvervsliv.

I forbindelse med den aktuelle kampagne på Facebook er der videoer med flere kendte ansigter, som taler varmt for at bakke op: Radio Voice-værten Ida- Sophia er opvokset i byen og anbefaler køb af folkeaktier, og det samme gør journalist og forfatter Morten Sabroe.

"Vi håber at få lavet indslag med flere kendte ansigter for at gøre opmærksom på kampagnen og nødvendigheden i at købe folkeaktier - små og større beløb er meget velkomne," siger Mark Rydahl, Hundested Erhverv, efter i dag at have konstateret et samlet salg på 220.000 kroner, fordelt på godt 300 købere - godt to uger efter at kampagnen startede med indbetalinger på mobile pay 2325 7571.

"Der har været en del større beløb i mellem, helt op til 20.000 kroner, og det er vi naturligvis super glade for, men vi håber at mange flere vil bakke op med 100-200 kroner, for hvis nogle tusinde borgere vælger at gøre det, ja så bliver det virkelig til mange penge, som kan fordeles til de virksomheder, der virkelig er ramt af manglende indtjening lige nu," fortsætter Mark Rydahl.

Hundested Erhverv vil snart begynde at behandle de første ansøgninger fra virksomheder, som kvitterer med gavekort til folkeaktiekøberne.