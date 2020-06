Før ungemøde: "Nu stopper det"

Det er væltet ind med tilbagemeldinger til lynæsborger Anja Seider, efter hun på sociale medier forklarede, at hun gerne ville lægge baghave til et møde med unge i Hundested.

"Nu stopper det" var titlen på opslaget, og Anja Seider forklarer:

"Jeg fornemmer en masse frustrationer, og jeg er så træt af alle de negative opslag om unge mennesker. Derfor har jeg besluttet at give plads til et møde med nogle af dem i min baghave og lægge øre til deres historier".

"Jeg hører, at aldersgruppen mangler steder at udfolde sig, og den seneste tid har vi blandt andet oplevet, at unge bliver bortvist fra havnen, selv om de helt fredeligt sidder og nyder solnedgangen. Jeg tror, at nogle få er gået over stregen med hærværk og ballade, men nu rammer det en masse unge mennesker, som føler sig hængt ud. Det har taget overhånd, og jeg oplever, at der er nogle voksne, som ikke rigtigt tager ansvar," siger hun om initiativet med mødet, der holdes udendørs og med coronasikker afstand.

Mødet er sat til den 10. juni.