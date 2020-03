Føljetonen om Jesper og Mona

Sangen, hvor de to møder hinanden igen mange år senere på en fælles arbejdsplads, udkom officielt i 2018, men inden da var den for længst blevet et live-hit ved Mads Westfalls solooptrædener i hele landet.

”Mange kom op efter mine koncerter for at rose ”Kender du deja-vu?” og spørge, om jeg ikke ville lave endnu en videredigtning af historien. Længe svarede jeg, at det ville jeg da gerne, men at det nok først blev den dag, Mona og Jesper røg på plejehjem".

Den tredje historie

"Men så skete der noget i mit eget liv".

"For et par år siden gik det for alvor op for mig, at noget var ved at ændre sig. Børnene var flyttet hjemmefra, jeg havde passeret de 50, og kroppen og huset var så småt ved at blive slidt. Det satte gang i en helt tredje historie om parret fra ”Kender du det?”, hvor Mona og Jesper Ravn får en ny chance for endelig at få hinanden.”

Sangen er lige som ”Kender du deja-vu?” indspillet i samarbejde med Tom Kræmer Lindby, og den nye efter-efterfølger har fået titlen ”Kender du, så husker jeg”.

Singlen udsendes på alle digitale kanaler den 11. marts 2020, så nu kan man både lytte til originalen, 2-eren og 3-eren, og få hele historien om Mona og Jesper Ravn.

Og den 30. april 2020 kan man opleve den nye sang live, når Mads Westfall optræder til Mad og Musik på Knud på Hundested Havn.