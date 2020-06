Fodtur i industribyen

Første stop er Strandgade, hvor der findes flere bevaringsværdige bygninger, som fx ”Von Würden Hus” (nr. 7B-D) der blev opført i 1830 som bolig for mekanikus Frederik Von Würdens smedesvende. I 1829 fremstillede Von Würden Danmarks første større dampmaskine i Frederiksværk.

Overfor i nummer 12 ligger Messingværkstedet, et bindingsværkshus fra 1760’erne, opført som en del af generalmajor Classens militærindustrielle kompleks. Hustypen, som der oprindeligt har været ti af, findes flere steder i Frederiksværk og kaldes lokalt for et ”Classen-hus” og er fredet.

Længere oppe ad gaden i nummer 1A-D ligger mel- og slibemøllen, som dog også har været anvendt til noget så drabeligt som en sabel- og knivfabrik. Huset er fra 1800 og er egentlig to sammenbyggede bindingsværkshuse.

Overfor på adressen Torvet 45 lå før i tiden Peyremberts kanonsmedje, hvor han uden held forsøgte at finde en metode til at smede kanoner i stedet for at støbe dem. Det forlød, at Peyrembert havde haft held til sit forehavende i Frankrig, men det lykkedes ham ikke, at fremstille kanoner, der kunne bruges i Danmark. Hans fiasko banede vejen for, at Classen overtog virksomheden og resten er, som man siger, historie. Smedjen findes ikke mere og nu ligger her et moderne boligkompleks.

4. Huse i Strandgade

Ved kanalen ligger det lille gule Turbinehus, der fra 1930’erne var en del af vandkraftværket, der forsynede De Forenede Jernstøberier med elektricitet. Vandturbinen i huset kan maksimalt yde 35 hk og foreningen Turbinehusets Venner har en vision om, at "det lille hus med den store fortælling" skal blive Frederiksværks nye turistattraktion. Der er et ønske om at levendegøre historien om den gamle turbinemaskine som har haft en langt større betydning for byen end hvad husets beskedne fremtoning antyder.

