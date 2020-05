Fodtur i industribyen

Museer og de populære byvandringer i Frederiksværk er sat på pause - men her er alligevel chancen for en tur i historen

Området er enestående i international optik på grund af de mange velbevarede maskiner og består af over 90 små bygninger – mange af dem huser i dag foreninger, virksomheder og siden 2018 også kommunens UngeKulturCenter. I det indhegnede museumsområde (hvis det rød-hvide krudtflag vajer, er der åbent) kan du få et indblik i krudtproduktionen og se nogle af maskinerne i funktion. Museumsværterne fortæller gerne om kanalens betydning for industriens udvikling og meget andet. Der arbejdes løbende med at udvikle området – og at skabe mere formidling af de forskellige huses historiske funktion.

Et godt sted at starte din byvandring er ved Krudtværksalléen. Her finder du et samlet fabrikationsanlæg, hvor husene har navne som ”Trækulsbrænderiet”, ”Salpeter- og svovlmagasin” og ”Skydebomuldsfabrik.”

Kanalen

I kommer forbi kanalen flere gange på denne gåtur, den ses mange steder i byen – for eksempel bag Krudtværksalléen, langs Allégade og Strandgade.

Uden kanalen ville Frederiksværk ikke være det nationale industriminde, det er i dag. Fra 1500-tallet var Nordsjælland plaget af sandflugt, som blandt andet lukkede for Arresøs naturlige afløb. Derfor blev der i 1717 og 1719 gravet en kanal mellem søen og Roskilde Fjord for at forhindre oversvømmelser. Kanalen viste sig hurtigt at have potentiale, da den foruden at værne mod oversvømmelser også kunne drive en stribe vandmøller. Det førte til, at der på kong Frederik 4.s foranledning i 1728 blev anlagt en vanddreven agatslibemølle tæt på det nuværende Arresødal, hvilket blev startskuddet på en industriel opblomstring. Agatsliberiet lukkede i 1746 og herefter ønskede staten at benytte vandkraften til produktion af kanoner.

Efter et mislykket forsøg med den franske kanonsmed Etienne Jandin Peyrembert (mere om dette under pkt. 4) overdrog Kong Frederik den 5. i 1756 virksomheden til Etatsråd Just Fabritius og Kancelliråd Johan Frederik Classen (billedet) mod at de anlagde et krudtværk. Herefter opstod byen omkring industrikomplekset som nu husede krudtværk og kanonstøberi. Byen fik navn af den regerende konge og blev derefter kendt som Frederiks Værk.



Skjoldborg

Kryds kanalen ved Ågalleriet, Hans Futtrups Sti, og gå gennem skoven forbi motionslegepladsen Kobberzonen. Her kan du se Skjoldborg – en smuk gul bygning opført i 1805 til den engelske kobbervalsemester Thomas English Senior. Her var en ung frøken Jensen ansat i køkkenet i 1870’erne – ja, nøjagtig hende, der skrev Frøken Jensens Kogebog. Foran Skjoldbog (mod allégade) lå valseværket på det, der i dag kaldes Valseværksplænen. I dag er Skjoldborg Frivilligcenter og huser mange af kommunens frivillige, sociale foreninger. Gå videre langs vejen til du kommer til Strandgade.

Turen fortsætter mandag her på netavisen