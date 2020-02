Se billedserie Den lokale discgolfklub ønsker at udvide den nuværende 9 hullers discgolfbane ved Carlsvej med 18 huller i skoven, der grænser op til banen. En skov, som om få år får status af urørt skov. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Fodfejl i spillet om discgolf-udvidelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodfejl i spillet om discgolf-udvidelse

Et interessant brev fra Miljøstyrelsen blev ikke forelagt politikerne, inden Halsnæs Byråd traf beslutning i sagen

Halsnæs Avis - 24. februar 2020 kl. 09:13 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DISCGOLF-SAGEN Der har været meget stor opmærksomhed omkring den lokale discgolfklubs ønske om at udvide den nuværende 9 hullers discgolfbane ved Carlsvej, Frederiksværk, med 18 huller i Arresødalskoven - altså en bane med i alt 27 huller.

Den spegede sag endte - foreløbigt - med, at et flertal i Halsnæs Byråd gav sin opbakning til 9 huller i skoven - altså en bane med i alt 18 huller. Dog under den vigtige forudsætning, at Naturstyrelsen vurderer, at Arresødal Skov fortsat kan drives som urørt skov.

Kritisk borger En borger, Jørgen Didrichsen, som er meget kritisk overfor en udvidelse af discgolfbanen, havde forud for byrådsmødet skrevet til borgmester Steffen Jensen for at sikre sig, at alle byrådsmedlemmer var bekendt med et brev, som Miljøstyrelsen havde sendt til Halsnæs Discgolf Forening.

I brevet står blandt andet: "Miljøstyrelsen var været i kontakt med Naturstyrelsen, som oplyser, at projektet ikke kan gennemføres, som det er fremsendt, da der bl.a. er områder med urørt skov, som skal holdes ude."

Jørgen Didrichsen fik svar tilbage fra borgmesteren, at alle byrådsmedlemmer var, eller ville blive, informeret om Miljøstyrelsens brev.

Under byrådsmødet undrede Jørgen Didrichsen sig over, at ikke et eneste byrådsmedlem nævnte dette brev under den ellers ret lange debat.

Han fandt det påfaldende, skrev han efterfølgende i et debatindlæg til Halsnæs Avis, "idet indholdet må opfattes som afgørende for, om etableringen af den 9-hullers bane i skovområdet, som byrådet vedtog, kan godkendes."

"Ufuldstændigt grundlag" Kort efter offentliggørelsen af dette debatindlæg modtog Jørgen Didrichsen en ny mail fra borgmester Steffen Jensen med teksten:

"Kære Jørgen. Jeg sendte dit bilag videre til administrationen for at forhøre mig om byrådet var bekendt med indholdet. Svaret tilbage var ja. Det har vist sig ikke at være korrekt."

"Det kan jeg kun beklage rigtig meget. Derfor er din kritik helt berettiget, og jeg må lægge mig fladt ned. Jeg vil forsøge at dobbelttjekke svaret end anden god gang."

Dette svar får Jørgen Didrichsen til at konkludere, at byrådets beslutning er baseret på et ufuldstændigt grundlag.

"Måske byrådet havde taget en anden beslutning, hvis man havde kendt indholdet af Miljøstyrelsens brev," siger han til Halsnæs Avis.

Gruppeformænd underrettes Borgmesteren vil nu stikke fingeren i jorden for at vurdere, om discgolfsagen skal spilles om:

"Det er død ærgerligt, at der er sket sådan en fejl. Min vurdering er, at brevet ikke indeholder noget afgørende nyt, så det ændrer ikke, hvor jeg står i sagen. Men jeg vil tage en snak med partiernes gruppeformænd for at høre, om de mener, at sagen skal tages op igen," siger Steffen Jensen til Halsnæs Avis.