Michael Schou har en mikroskopisk tiltro til at forårets kampe bliver spillet - men han ser det mere sandsynligt at hele sæsonen bliver nulstillet.

Fodbolden ruller - men bliver der kampe i foråret?

"Vi har jo alle længtes efter at komme i gang, komme på græs og spille bold, og fremmødet de to første træningsaftener på 22-23 spillere fortæller da også alt, drengene savner det", siger Michael Schou, og han fortsætter:

Hos cheftræner Michael Schou var der glæde over fremmødet til træning og han øjner en spinkel, nærmest papirtynd mulighed for, at der bliver spillet kampe i foråret:

"Tirsdagens træning var meget mærkelig, fodbold uden kropskontakt, hovedstød og brysttæmninger hænger jo ikke rigtig sammen, men i dag bliver der gået til stålet". Tirsdag aften var Hundesteds sjællandsserie mandskab på græs for første gang efter myndighedernes gradvise genåbning for idrætslivet. Men det var en akavat affære og allerede dagen efter blev der lempet på restriktionerne fra myndighedernes side, så fodboldtræningen nu så småt nærmer sig normale tilstande.

"Mit bud er at Superligaen og 1. division bliver spillet til ende i foråret, der kåres mestre samt op og nedrykkere fra landets to bedste rækker", lyder det fra Michael Schou som har talt sig varm:

"Jeg har stadig en mikroskopisk tiltro til at forårets kampe bliver spillet, men det kræver altså at der bliver givet grønt lys fra næste weekend, og så skal der køres på med to kampe ugentligt. Det kan lade sig gøre, men det er nok usandsynligt", siger Michael Schou der i stedet forudser et andet scenarie:

Kun lige fri af nedrykningspladserne i Serie 3 og med lang vej op til topholdene, kommer en nulstilling på et ganske fint tidspunkt, ikke mindst set i lyset af, at holdet er blevet forstærket med 5-6 spillere siden det tynde efterår.

Ikke til at bære

I Ølsted må man derimod ærgre sig gule og blå. Det der ligner en stensikker oprykning, bliver forvandlet til en lang næse, hvis det ender som Schou forudser. Det vil ikke være til at bære for Gustav Koch Vandal's tropper, der har alle forudsætninger for at spille en række højere oppe.

Hos områdets sidste hold, MLI, var der ligeledes lagt op til et spændende, men sandsynligvis forsømt, forår. På 4. pladsen i Serie 4 var der en spinkel mulighed for at hægte sig på Ølsted i oprykningskampen, men som for alle andre er det løb kørt, såfremt alt bliver nulstillet.