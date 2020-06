Flertal sender Nordmolen-plan i høring

Der var sommervarmt i Gjethuset og debatten kunne undertiden være ophedet, da byrådet behandlede forslag om Nordmolen-planerne torsdag aften.

I den afsluttende afstemning var der 19 stemmer for at sende forslaget i høring 12 uger, mens to stemte imod.

Inden beslutningen blev truffet var der en del ordvekslinger om det flere år lange forløb om boligbyggeri på Nordmolen, og en af kritikerne, Thue Lundgaard fra Enhedslisten, talte blandt andet om manglende borgerinddragelse tidligere i forløbet, og at borgerne i høringsfasen har mere begrænsede muligheder for at påvirke sagen. Sammen med Torben Hedelund (A) stemte han for at sende forslaget om byggeri på Nordmolen retur til fornyet behandling.

Det forslag var der ikke tilslutning til, og undervejs i debatten var der knubbede ord fra Venstre til SF om "slingrekurs" og "at spille på to heste" i forløbet.

"Venstre solgte Nordmolen, det har givet vrede og frustrationer," lød en af flere replikker fra Anja Rosengreen (F), der kunne stemme for at sende forslaget i høring, selv om hun ikke var udelt begejstret.

Steen Hasselriis mente, at SF ikke bare kunne give Venstre skylden.

Hen mod slutningen af debatten indskød borgmester Steffen Jensen (A): "Jeg glæder over, at vi kan sende Nordmolenplanen i høring, og jeg glæder mig til at se høringssvar."

For forslaget med en række teksttilretninger og nye formuleringer stemte Socialdemokratiet - minus Torben Hedelund - Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Borgermødet om sagen er fastsat til den 20. august.

Opdateres fredag...