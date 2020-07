Flere smittede i Halsnæs

Lidt over 5.000 halsnæsborgere er nu blevet testet for Covid-19, viser mandagens opgørelse fra Statens Serum Institut, som samtidig afslører at antallet af smittetilfælde i Halsnæs er steget en anelse i løbet af en uge.

68 tilfælde er der registreret, mod 64 ugen før, og sammenlignes med nabokommunerne er der i Halsnæs nu 217 smittede pr. 100.000 borgere, mens det tilsvarende antal er 229 i Gribskov Kommune, 336 i Frederikssund og 305 i Hillerød. Halsnæs er fortsat blandt de nordsjællandske kommuner med færrest smittede i forhold til indbyggertallet.