Sprogundervisning er med til at nedbryde barrierer. Foto: Halsnæs Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Flere i job: Et løft for integrationen i Halsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere i job: Et løft for integrationen i Halsnæs

Halsnæs Avis - 06. marts 2020 kl. 09:16 Af Anders Nordstrand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af borgere i Halsnæs med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse er faldende, og det glæder formand i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Annette Westh. "Det er en god udvikling, vi ser for denne gruppe borgere. Antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse har været faldende siden 2016. Hvis vi sammenligner med tidligere kan vi se, at borgerne hurtigere bliver bedre til dansk, at flere af dem uddanner sig, og at der er flere af dem, der kommer i job. Det er rigtig positivt," fortæller hun i en pressemeddelelse fra Halsnæs Kommune.

Sproglig barriere nedbrydes I Halsnæs bliver der i beskæftigelsesindsatsen for borgere med ikke-vestlig baggrund blandt andet arbejdet med at lære det danske sprog. Det har ført til, at der i dag er flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der består deres danskprøve inden for fem år, end der tidligere har været. Samtidig er andelen, der består danskprøven inden for fem år højere i Halsnæs end landsgennemsnittet.

Flere under uddannelse eller i job At den sproglige barriere bliver nedbrudt hurtigere end tidligere afspejler sig også i, hvor mange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der gennemfører en uddannelse eller kommer i job. I 2019 havde 53% af de 20-24-årige borgere med ikke-vestlig baggrund i Halsnæs gennemført en uddannelse, mens tallet for 20-24-årige borgere med dansk oprindelse var på 57%. Sammenlignet med 2016 er de to tal kommet syv procentpoint tættere på hinanden. Også på jobfronten er der fremgang i Halsnæs: I 2016 var 37% af borgere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse. I 2019 var det tal faldet til 29% både i Halsnæs og på landsplan. De borgere, der er på SU, orlovsordninger mv. er ikke en del af de 29%, men hører til de resterende 71%. På landsplan er der langt flere ikke-vestlige borgere på eksempelvis SU, end der er i Halsnæs. Det betyder, at andelen af de 71%, der reelt er i job er højere i Halsnæs, end den er på landsplan, fortæller kommunen i pressemeddelelsen.