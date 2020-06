Magleblik Skole er så stor, at den vil kunne rumme en ny daginstitution. Den mulighed skal nu undersøges nærmere. Arkivfoto.

Flere 1-5 årige børn i sigte

I løbet af de næste fire år ventes der at blive behov for ekstra 23 pladser i vuggestue/dagpleje og 75 i børnehave

DAGTILBUD Hvis ellers krystalkuglen (befolkningsprognosen) taler sandt, så vil der i Halsnæs blive brug for flere pladser i kommunens dagtilbud. Frem til 2024 ventes antallet af 1-2 årige at stige med 23, mens de 3-5 årige bliver 75 flere.

Det vil skabe behov for yderligere 2 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper i løbet af de næste fire år.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud havde på sit møde tirsdag en indledende drøftelse af forskellige løsningsmuligheder:

"Vi er enige om, at det vil vi bygge os ud af. Det dur ikke med midlertidige løsninger, det skal være noget permanent," fortæller udvalgsformand Helge Friis (S).

Magleblik Skole i spil

I forvaltningens oplæg er der bl.a. peget på muligheden for at placere en helt ny daginstitution på Magleblik Skole. Den løsning vil udvalget gerne have undersøgt nærmere: