Flagermus-aften i Sonnerup

Aftenen er for alle i familien. Her lyttes til fuglenes aftensang, laves snobrød ved bålhytten og søges efter flagermus, som hviler i dagtimerne og først kommer frem efter solnedgang.

Husk mygge-spray

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs medbringer kikkerter og detektorer til udlån. Serverer varme drikke, men medbring gerne kopper/krus. Medbring gerne et siddeunderlag og lommelygte/pandelampe, påklædning efter vejret (køligt efter solnedgang) og husk mygge-spray.

Turen er lørdag 27. juni kl. 20-22, og der er ikke forhåndstilmelding, alle er velkomne. Mødested er på P-pladsen syd for Sonnerup skov. Tilkørsel ad grusvej syd for Ridecentret på Kappelhøjvej 127.

Arrangører er Stine Stærmose og Per Baatrup, DN Halsnæs.